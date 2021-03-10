Сотрудник "Порту" назвал Роналду свиньей

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Сотрудник отдела португальского "Порту" по работе с болельщиками Фернанду Саул оскорбил форварда туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду, сообщает "Газета.ру".

"Мы отомстили ворам из Италии. Отомстили свинье Роналду за то, что он сделал на нашем стадионе! "Порту" – наша гордость. Жду видео от Долорес (мать Роналду. – Прим. ред.) и от его беззубой семьи", – заявил Саул.

"Порту" во вторник на выезде уступил "Ювентусу" со счетом 2:3 в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Однако по сумме двух матчей в четвертьфинал прошел португальский клуб.

Ранее Криштиану Роналду установил историческое достижение, забив не менее 20 мячей за сезон в матчах ведущих лиг Европы за последние 12 сезонов.