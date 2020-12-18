ФИФА признала футболиста сборной Польши лучшим в мире

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Международная федерация футбола (ФИФА) назвала форварда сборной Польши и мюнхенской "Баварии" Роберта Левандовского лучшим игроком 2020 года.

На награду также претендовали двукратный обладатель премии португалец Криштиану Роналду ("Ювентус") и лауреат 2019 года аргентинец Лионель Месси ("Барселона").

В текущем году 32-летний Левандовский выиграл чемпионат, Кубок, Суперкубок Германии и Лигу чемпионов. Форвард забил 55 голов и отдал десять результативных передач.

Ранее поляк также был признан игроком года по версии Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и лучшим в мире по версии портала Goal.