Моуринью подарил хамон игроку "Тоттенхэма"

Фото: instagram.com/josemourinho

Тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуринью подарил кусок хамона защитнику "шпор" Серхио Регилону, сообщает "Газета.ру".

Свой поступок Моуринью объяснил тем, что проиграл спор испанскому футболисту. Он отметил, что потратил на хамон 500 фунтов стерлингов, однако сдержал обещание, данное игроку.

Ранее "Тоттенхэм" обыграл "Манчестер Сити" со счетом 2:0. Голами отличились Сон Хын Мин и Джовани Ло Чельсо. Благодаря этой победе лондонский клуб возглавил Английскую Премьер-лигу с 20 очками в активе.

Ранее портал Goal объявил рейтинг лучших футболистов. Его возглавил форвард "Баварии" Роберт Левандовский. Второе место в рейтинге занял полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брейне. Тройку замкнул футболист "Барселоны" Лионель Месси.