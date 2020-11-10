Левандовски признан лучшим футболистом года по версии Goal

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Портал Goal назвал лучших футболистов 2020 года. Лидером рейтинга стал нападающий мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовски, сообщает "Газета.ру".

На второй строчке оказался Кевин де Брейне – полузащитник "Манчестер Сити". Замкнул тройку лучших капитан "Барселоны" Лионель Месси.

В топ-5 также оказались форвард "Пари Сен-Жермен" Неймар и нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду.

Ранее форвард мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовски был признан лучшим игроком сезона по версии УЕФА. Футболисту вручили приз на церемонии жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов в швейцарском Сьоне. В прошлом розыгрыше Лиги чемпионов польский нападающий сыграл в десяти матчах, забил 15 мячей и отдал пять результативных передач.