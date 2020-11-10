Определились пары 1/8 финала Кубка России по футболу

Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе

В Москве состоялась церемония жеребьевки, которая определила пары 1/8 финала Кубка России по футболу.

Матчи пройдут 20 и 21 февраля. На этой стадии встречи состоятся в рамках одноматчевого противостояния.

В 1/8 финала встретятся между собой следующие команды:

"Спартак" (Москва) – "Динамо" (Москва)

"Краснодар" – "Сочи"

"Зенит" – "Арсенал" (Тула)

ЦСКА (Москва) – "СКА-Хабаровск"

"Локомотив" (Москва) – "Тамбов"

"Химки" – "Крылья Советов"

"Уфа" – "Урал"

"Ростов" – "Ахмат"