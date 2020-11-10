Определились пары 1/8 финала Кубка России по футболу

Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе
В Москве состоялась церемония жеребьевки, которая определила пары 1/8 финала Кубка России по футболу.
Матчи пройдут 20 и 21 февраля. На этой стадии встречи состоятся в рамках одноматчевого противостояния.
В 1/8 финала встретятся между собой следующие команды:
- "Спартак" (Москва) – "Динамо" (Москва)
- "Краснодар" – "Сочи"
- "Зенит" – "Арсенал" (Тула)
- ЦСКА (Москва) – "СКА-Хабаровск"
- "Локомотив" (Москва) – "Тамбов"
- "Химки" – "Крылья Советов"
- "Уфа" – "Урал"
- "Ростов" – "Ахмат"
В ближайшее время начнется
ноябрьский цикл матчей сборных. Национальной команде России предстоит встреча с коллективом из Молдавии в рамках товарищеского матча. Он состоится 12 ноября. 15 и 18 ноября состоятся встречи в рамках Лиги наций УЕФА. В первой игре Россия выйдет против Турции, во второй – против Сербии.