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Спорт

21:16

Столичное "Динамо" разгромило "Локомотив" в матче РПЛ

спорт

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Столичный клуб "Динамо" разгромил "Локомотив" в матче 14-го тура чемпионата России по футболу. Футболисты встретились на арене в Москве.

Счет закончился со счетом 5:1 в пользу бело-голубых игроков на стадионе "Динамо". Голы забили в ворота соперников Роман Евгеньев, Клинтон Н’Жи, Даниил Лесовой, Даниил Фомин, а также Константин Рауш.
От железнодорожников гол забил Зе Луиша.

В результате "Локомотив" потерпел четвертое поражение в пяти последних матчах.

ФК "Динамо" с 26 очками находится на четвертой строчке в турнирной таблице РПЛ. Проигравший клуб "Локомотив" занял восьмую позицию.

Теперь "Локомотив" выйдет на поле против тульского "Арсенала", а "Динамо" сыграет против "Спартака". Две игры пройдут 21 ноября.

Ранее футболисты ЦСКА одолели "Ростов" в чемпионате России по футболу. Голы в ворота соперников забили полузащитник Константин Кучаев и нападающий Федор Чалов.

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