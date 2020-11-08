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Спорт

18:58

Футболисты ЦСКА одолели "Ростов" в чемпионате России по футболу

спорт

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Столичный клуб ЦСКА одолел команду "Ростов" в матче 14-го тура чемпионата России по футболу. Спортсмены встретились на арене в Москве.

Матч закончился со счетом 2:0 в пользу армейцев. Голы в ворота соперников забили полузащитник Константин Кучаев и нападающий Федор Чалов. От "Ростова" на 60-й минуте встречи бывший игрок ЦСКА Роман Еременко не смог реализовать пенальти.

В результате ЦСКА набрал 31 очко и сохранил лидерство в турнирной таблице Российской премьер-лиге. У "Ростов" 23 очка, команда расположилась на шестом месте.

Теперь красно-синие выйдут на арену 22 ноября, чтобы сразиться с "Сочи". "Ростов" в этот же день сыграет против "Рубина" из Казани.

Ранее ЦСКА пропустил три гола за девять минут в матче Лиги Европы. Встреча в Роттердаме завершилась со счетом 3:1.

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