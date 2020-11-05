"Зенит" упустил победу в матче Лиги чемпионов против "Лацио"

Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

Петербургский "Зенит" сыграл вничью с римским "Лацио" в третьем матче группового этапа Лиги чемпионов.

Встреча в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 1:1. У "Зенита" отличился Александр Ерохин (32-я минута).

В составе гостей гол забил Филипе Кайседо (82). Таким образом, "Зенит" набрал первое очко в текущем розыгрыше турнира.

Петербургская команда занимает последнее место в турнирной таблице. "Лацио" идет первым, имея в активе пять очков.

Днем ранее московский "Локомотив" также сыграл вничью с мадридским "Атлетико" (1:1) в столице.