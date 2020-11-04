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Спорт

00:20

"Шахтер" пропустил 6 мячей от "Боруссии Менхенгладбах" в Лиге чемпионов

спорт

Фото: EPA/TASS/SERGEY DOLZHENKO

Донецкий футбольный клуб "Шахтер" разгромно проиграл менхенгладбахской "Боруссии" в матче группового этапа Лиги чемпионов.

Матч прошел на стадионе в Киеве и завершился со счетом 0:6.

Известно, что в составе "Боруссии" три мяча забил Алассан Плеа. Кроме того, отличились Рами Бенсебаини и Ларс Штиндль. Еще один мяч отправил в свои ворота игрок "Шахтера" Валерий Бондарь.

После трех туров "Боруссия" закрепилась на первом месте в группе с 5 очками. "Шахтер" имеет в своем активе 4 балла и находится на 2 месте.

Ранее московский "Локомотив" сыграл вничью с "Атлетико" в матче Лиги чемпионов. Встреча на "РЖД-Арене" завершилась со счетом 1:1.

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