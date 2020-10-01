Левандовски стал лучшим футболистом сезона по версии УЕФА

Фото: ТАСС/firo/Sebastian El-Saqqa

Форвард мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовски признан лучшим игроком сезона по версии УЕФА, сообщает "Газета.ру".

Футболисту вручили приз на церемонии жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов в швейцарском Сьоне.

В прошлом розыгрыше Лиги чемпионов польский нападающий сыграл в десяти матчах, забил 15 мячей и отдал пять результативных передач.

Наставник мюнхенской команды Ханс-Дитер Флик признан лучшим тренером сезона по версии УЕФА. Лучшей футболисткой женской Лиги чемпионов стала Пернила Хардер.

Мюнхенский клуб стал соперником московского "Локомотива" в групповом раунде Лиги чемпионов. Также в группу А попали мадридский "Атлетико" и "Зальцбург".