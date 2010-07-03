"Химки" одержали первую победу в сезоне, обыграв "Динамо". Что это было?

Девятый тур Российской Премьер-лиги закрылся матчем подмосковных "Химок" и столичного "Динамо". Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу красно-черных. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов – о том, как "Химки" сотворили сенсацию в первом же матче под руководством Игоря Черевченко.





Меньше недели назад в футбольных "Химках" был назначен четвертый за год главный тренер. Новым наставником подмосковной команды стал Игорь Черевченко, сменивший на этом посту Дмитрия Гунько. На этот раз причины ухода коуча были, в общем-то, вполне объяснимы. В отличие от Андрея Талалаева, который покинул "Химки", когда те лидировали в ФНЛ, и Сергея Юрана, уволенного после выхода в Премьер-лигу, Гунько свою работу с треском провалил. За восемь матчей в РПЛ красно-черные набрали всего три очка и расположились на предпоследней строчке турнирной таблицы. Последней каплей стало катастрофическое поражение от "Краснодара" со счетом 2:7.

Назначение Черевченко в "Химки" было логичным. При нем "Локомотив" выиграл первый за восемь лет Кубок России, а тульский "Арсенал" впервые вышел в Лигу Европы (пусть и с треском там провалился). Без работы Черевченко остался после того, как туляки окончательно перестали демонстрировать результат и скатились в нижнюю часть таблицы РПЛ. Однако обвинять тренера в этом было бы глупо.

Все это время "Арсенал" держался на плаву за счет таких талантливых молодых игроков, как Зелимхан Бакаев, Даниил Лесовой, Александр Ломовицкий и многих других, которые приезжали в аренду в Тулу, начинали блистать и отправлялись на повышение в другие более именитые клубы. И рано или поздно такая трансферная политика должна была дать о себе знать. Что и случилось в нынешнем чемпионате.



Что касается "Динамо", то там все нынче тоже не слишком радужно. Из стана бело-голубых в межсезонье за бесплатно ушли семь футболистов. При этом на трансферы за лето московская команда потратила 15 миллионов евро. Обновление состава вроде бы помогло – "Динамо" выдало неплохой старт. Но затем стало пробуксовывать, а в Лиге Европы и вовсе потерпело сокрушительное фиаско, проиграв тбилисскому "Локомотиву" и вылетев из еврокубков после первого же поединка. Поэтому кресло под главным тренером московской команды Кириллом Новиковым заходило ходуном.



Бело-голубые попытались реабилитироваться за провал и обыграли "Ахмат" в чемпионате России. Но вышло неубедительно. А игра с "Химками" поставила тренерский вопрос в "Динамо" ребром.



Первые десять минут очного противостояния прошли в обоюдоострой борьбе с массой опасных моментов. Сначала полузащитник "Химок" Илья Кухарчук прорвался по левому флангу, спокойно вошел в штрафную "Динамо" и пробил в дальний угол – мяч прошел рядом со штангой. А через несколько минут ответили бело-голубые.

Себастьян Шиманьски влетел в штрафную, накрутил нескольких защитников и отдал пас в центр на Николая Комличенко. Нападающий "Динамо" попытался пяткой отправить мяч в угол, но Илья Лантратов среагировал и отразил удар. Тут же москвичи могли распечатать ворота "Химок" с углового. Но Кухарчук с ленточки выбил мяч головой, и моментально подмосковный клуб ответил контратакой, которая закончилась опасным выстрелом Владимира Дядюна.

После этого отрезка игра, казалось, чуть подуспокоилась. Тем не менее именно в этот период был забит единственный гол в матче. На 19-й минуте "Химки" организовали неожиданную атаку. Брайан Идову сделал длинный заброс на Кухарчука, Илья прошел по флангу, скинул в центр штрафной, куда влетел Александр Ломовицкий. 11-й номер красно-черных пробил по воротам, и Антон Шунин отбил удар.



Однако Ломовицкий получил второй шанс и все-таки переправил мяч в сетку. Под конец тайма "Динамо" стало больше наседать на ворота "Химок", но атаки московской команды так и не увенчались успехом. Самый опасный момент случился на 45-й минуте. Клинтон Н'Жи мог выходить один на один, но красно-черных снова спас Лантратов.

В начале второго тайма "Динамо" продолжило давить. Но, как и до перерыва, "Химки" больше делали ставку на контратаки. На 53-й минуте одна из таких едва не закончилась вторым голом. Снова Идову выдал отличную диагональную передачу на Кирилла Боженова, тот ворвался в штрафную и попытался пробить Антона Шунина. Голкипер "Динамо" парировал удар, но на добивании оказались сразу несколько игроков красно-черных, в итоге Дядюн переправил мяч в ворота. Однако главный арбитр зафиксировал в этом эпизоде нарушение правил. На 58-й минуте бело-голубые заработали штрафной и наконец-то создали по-настоящему опасный момент.



Шиманьски со стандарта навесил, Вячеслав Грулев пробил головой, но Лантратов красиво вытащил мяч с ленточки.



Последние полчаса игры выдались не слишком насыщенными с точки зрения опасных моментов. Лишь за пять минут до конца основного времени "Динамо" снова активизировалось. Сначала Фомин нанес отличный дальний удар со стандарта – Лантратов в прыжке достал мяч из-под перекладины. А затем после подачи с левого фланга Слай головой пробил выше ворот. "Химки" сумели выстоять и добились первой победы в сезоне – в дебютном для Игоря Черевченко матче.

На турнирное положение красно-черных добытые три очка повлияли не слишком сильно – команда поднялась с 15-го на 14-е место, опередив "Уфу". А вот "Динамо" упало сразу с пятой на девятую позицию. Не исключено, что после поражения от "Химок" Кирилл Новиков будет уволен с поста главного тренера бело-голубых. По данным "Спорт-Экспресса", к следующей встрече с "Краснодаром" команду будет готовить уже спортивный директор "Динамо" Желько Бувач.