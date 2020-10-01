"Локомотив" узнал соперников по группе в Лиге чемпионов

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В рамках группового этапа Лиги чемпионов московский ФК "Локомотив" встретится с мюнхенской "Баварией", мадридским "Атлетико" и австрийском "Зальцбургом". Это стало известно в ходе жеребьевки в Женеве.

Команды попали в группу А. Матчи группового этапа пройдут 20–21 и 27–28 октября, 3–4 и 24–25 ноября, 1–2 и 8–9 декабря, передает Агентство "Москва".

Также сообщается, что "Краснодар" на групповом этапе встретится с "Севильей", лондонским "Челси" и "Ренном". "Зенит" сыграет с дортмундской "Боруссией", римским "Лацио" и "Брюгге".

Ранее "Ростов" проиграл израильскому клубу в квалификации Лиги Европы. После этого донская команда покинула турнир.

17 сентября из Лиги Европы вылетело московское "Динамо". Столичный коллектив проиграл "Локомотиву Тбилиси".