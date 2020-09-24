"Ростов" проиграл израильскому клубу в квалификации Лиги Европы

Фото: ТАСС/Валерий Матыцин

Футбольный клуб "Ростов" проиграл израильской команде "Маккаби Хайфа" в матче третьего раунда квалификации Лиги Европы. Об этом сообщает РИА Новости.

Встреча завершилась со счетом 1:2 в пользу гостей. Игра состоялась на поле "Ростова", в Ростове-на-Дону. Зрителей на стадион не пускали.

В составе донской команды отличился Эльдом Шомоуродов. На 69-й минуте "Ростов" остался в меньшинстве после удаления полузащитника Данила Глебова.

Поражение ознаменовало конец выступлений донской команды в европейской кампании текущего сезона.

Ранее из Лиги Европы вылетело московское "Динамо". Столичный коллектив закончил выступление в евросезоне с аналогичным счетом.

