ФК "Краснодар" впервые в истории вышел в групповой этап Лиги чемпионов

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Футбольный клуб "Краснодар" обыграл греческий ПАОК в рамках ответного матча раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

Матч прошел в Салониках. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу российского клуба.

На 73-й минуте автогол в ворота ПАОКа забил Яннис Михаилидис. В ответ на это в составе греческой команды отличился Омар Эль-Каддури на 77-й минуте.

Победный гол в составе краснодарской команды забил Реми Кабелла. Футболист отправил мяч в ворота ПАОКа на 78-й минуте встречи.

"Краснодар" впервые в истории вышел в групповой этап Лиги чемпионов. Таким образом, в турнире примут участие сразу три команды из России – "Краснодар", петербургский "Зенит" и московский "Локомотив".

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17 сентября из Лиги Европы вылетело московское "Динамо". Столичный коллектив проиграл "Локомотиву Тбилиси".