"Ювентус" может продать Роналду летом 2021 года

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Криштиану Роналду может покинуть туринский "Ювентус" летом 2021 года, сообщает "Газета.ру".

По некоторым данным, руководство клуба рассматривает вариант продажи португальца из-за его высокой зарплаты. Роналду получает 31 миллион евро за сезон, а его контракт рассчитан до лета 2022 года.

Криштиану Роналду перешел в "Ювентус" из мадридского "Реала" в 2018 году. За четыре матча в этом сезоне чемпионата Италии он забил шесть мячей и отдал одну результативную передачу.

Ранее итальянский министр спорта Винченцо Спадафора обвинил Роналду в нарушении карантина. Он сказал, что решение футболиста покинуть расположение клуба "Ювентус" и несоблюдение предписанных ему мер из-за COVID-19 вместе с одноклубниками противоречат правилам.

О заражении Роналду коронавирусом стало известно 13 октября. Сообщалось, что у форварда не зафиксировано никаких симптомов и его самочувствие остается нормальным.

