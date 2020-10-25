Чемпион мира по футболу 2002 года Роналдиньо заболел COVID-19

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Чемпион мира по футболу 2002 года в составе сборной Бразилии Роналдиньо заявил, что заболел коронавирусной инфекцией. Об этом известный спортсмен сообщил на странице в Instagram.

По словам Роналдиньо, сейчас он чувствует себя хорошо и не наблюдает каких-либо симптомов COVID-19. В настоящий момент бывший футболист соблюдает самоизоляцию.

Роналдиньо выступал на позиции атакующего полузащитника и нападающего. Становился лучшим футболистом мира по версии FIFA в 2004 и 2005 годах. Кроме того, является обладателем "Золотого мяча".

Ранее футболист Криштиану Роналду заразился коронавирусом.