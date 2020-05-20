В футбольном клубе "Уотфорд" три человека заболели коронавирусом

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В английском футбольном клубе "Уотфорд" подтвердили три случая заболевания коронавирусом, сообщает РИА Новости со ссылкой на официальный сайт "шершней".

Об этом стало известно в ходе результатов тестирования за последние 48 часов. Клуб не стал уточнять конкретные имена заболевших в связи с сохранением медицинской тайны.

Известно лишь, что среди заболевших два человека являются сотрудниками клубного персонала, один – футболист.

"Все трое теперь будут самоизолированы в течение семи дней перед повторным тестированием позднее", – отмечается на официальном сайте клуба.

Ранее капитан команды, 31-летний английский нападающий Трой Дини сообщил, что он отказывается присоединиться к клубным тренировкам. Он выразил опасение в связи с угрозой распространения коронавируса, поскольку боится заразить своего пятимесячного сына, который имеет проблемы с дыханием.