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В мире

15:55

Капитан "Уотфорда" Дини отказался тренироваться из-за коронавируса

спорт за рубежом

Фото: ТАСС/PA Wire/Mike Egerton

Капитан британского футбольного клуба "Уотфорд" Трой Дини отказался тренироваться из-за коронавирусной инфекции, сообщает "Газета.ру".

Спортсмен заявил, что боится принести инфекцию домой и заразить своего пятимесячного сына, у которого и так наблюдаются проблемы с дыханием.

"Для заражения необходим контакт лишь с одним человеком. Я не собираюсь нести инфекцию домой. Я потерял папу, бабушку, дедушку", – заявил футболист.

Ранее сообщалось, что у футболиста московского "Локомотива" Джефферсона Фарфана выявили коронавирус. Отмечалось, что болезнь протекает у спортсмена в легкой форме, он лечится дома.

Во всем мире, по данным ВОЗ, зафиксировано более 4,6 миллиона случаев коронавируса, свыше 311 тысяч человек скончалось. В РФ зафиксирован 299 941 случай коронавирусной инфекции в 85 регионах.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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