Экс-футболист Дель Пьеро госпитализирован в Лос-Анджелесе

Фото: Instagram/alessandrodelpiero

Экс-нападающий туринского "Ювентуса" и сборной Италии по футболу Алессандро Дель Пьеро был госпитализирован в одну из больниц Лос-Анджелеса. Об этом спортсмен написал на своей официальной странице в Instagram.

Дель Пьеро сообщил, что причиной госпитализации стал камень в почках.

"Я до сих пор не верю, как от такой маленькой вещи, всего 3 мм, может быть так плохо", – написал экс-футболист под фото, имея в виду камень.

Кроме того, спортсмен поставил под публикацией хэштеги #colicarenale #calcolorenale, что означает "почечная колика" и "камень в почках".

Ранее стало известно, что футболист "Локомотива" Джефферсон Фарфан заразился коронавирусом. Об этом сообщил председатель совета директоров футбольного клуба Анатолий Мещеряков.