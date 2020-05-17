Иностранным спортсменам и тренерам разрешили вернуться в Россию

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В России сняли ограничение на возвращение в страну иностранных спортсменов и членов тренерских штабов. Соответствующее постановление размещено на сайте кабмина.
Известно, что свое действие постановление распространяет на тех граждан, у которых заключен трудовой договор с российской спортивной организацией.
При этом все прибывающие в РФ из-за границы спортсмены и тренеры должны будут пройти обязательный 14-дневный карантин и находиться под наблюдением медиков.
Уточняется, что такое решение позволит профессиональным спортивным организациям возобновить тренировки после смягчения ограничений, введенных в стране из-за распространение коронавирусной инфекции.
С 27 марта в России прекратили регулярное и чартерное авиасообщения с другими странами. Полеты были разрешены только вывозным, грузовым, почтовым, санитарным и гуманитарным рейсам.