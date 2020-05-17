Иностранным спортсменам и тренерам разрешили вернуться в Россию

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В России сняли ограничение на возвращение в страну иностранных спортсменов и членов тренерских штабов. Соответствующее постановление размещено на сайте кабмина.

Известно, что свое действие постановление распространяет на тех граждан, у которых заключен трудовой договор с российской спортивной организацией.

При этом все прибывающие в РФ из-за границы спортсмены и тренеры должны будут пройти обязательный 14-дневный карантин и находиться под наблюдением медиков.

Уточняется, что такое решение позволит профессиональным спортивным организациям возобновить тренировки после смягчения ограничений, введенных в стране из-за распространение коронавирусной инфекции.

С 27 марта в России прекратили регулярное и чартерное авиасообщения с другими странами. Полеты были разрешены только вывозным, грузовым, почтовым, санитарным и гуманитарным рейсам.