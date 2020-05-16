Футболист "Локомотива" Фарфан заразился коронавирусом

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У футболиста московского "Локомотива" Джефферсона Фарфана выявили коронавирус, сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя совета директоров футбольного клуба Анатолия Мещерякова.

"Да, он заразился коронавирусом. Он находится в Москве. Он пока не госпитализирован, принимается решение в соответствии с рекомендациями органов и врачей", – сообщил Мещеряков.

Согласно последним данным, в России подтвердили 9 200 новых случаев COVID-19. Коронавирус был выявлен в 83 регионах. Нарастающим итогом в стране зафиксировали 272 043 подтвержденных случая.

Ранее сообщалось о том, что розыгрыш чемпионата России по футболу нынешнего сезона планируется возобновить с 21 июня.

Российские футбольные турниры всех уровней были остановлены до 31 мая из-за пандемии коронавируса. Сезон уже официально решили завершить в Футбольной национальной лиге (ФНЛ) и Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ) – на втором и третьем уровнях российской футбольной иерархии соответственно.

Главный тренер подмосковного футбольного клуба "Химки" Сергей Юран заявлял, что возобновление сезона Российской Премьер-лиги несет в себе угрозу для здоровья игроков. Специалист отметил, что существуют риски заражения, а также возможны травмы из-за длительного простоя.