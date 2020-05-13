Сергей Юран прокомментировал возможное возобновление футбольного сезона

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Главный тренер подмосковного футбольного клуба "Химки" Сергей Юран заявил, что возобновление сезона Российской Премьер-лиги нецелесообразно. Об этом сообщает RT.

"Конечно, решать не мне, но, на мой взгляд, это неоправданный риск для футболистов. Здесь и пандемия, и череда травм", – заявил специалист.

По словам Юрана, самоизоляция сломала привычный цикл физической подготовки игроков, а потому существует вероятность слабой физической формы и, как следствие, неудовлетворительных результатов. Кроме того, тренер подчеркнул опасность заражения футболистов коронавирусом.

Российский футбольный союз (РФС) настроен на скорое возобновление матчей Российской Премьер-лиги (РПЛ). Об этом заявил генеральный секретарь Александр Алаев.

Ранее сообщалось, что из-за завершения сезона в Футбольной национальной лиге (ФНЛ) в высшей лиге со следующего сезона могут сыграть "Химки" и "Ротор".

