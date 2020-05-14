Минспорт выпустил рекомендации по снятию ограничений в сфере физкультуры и спорта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Министерство спорта РФ предложило рекомендации по трехэтапному снятию ограничений, введенных в связи с угрозой распространения коронавируса. Соответствующие документы были направлены в регионы, передает пресс-служба ведомства.

Рекомендации касаются постепенного ослабления режима самоизоляции в сфере физической культуры и спорта. В ведомстве уточнили, что они основаны на предложениях Роспотребнадзора, а также предполагают принятие мер в соответствии с конкретной эпидемиологической ситуацией.

Министр спорта Олег Матыцин сообщил, что первый этап предполагает предоставление возможности индивидуальных спортивных занятий на улице. Для этого граждане смогут использовать имеющуюся спортивную инфраструктуру, однако при этом необходимо соблюдать социальную дистанцию.

Кроме того, на первом этапе уровень загрузки спортивных объектов не должен превышать 25% от единовременной пропускной способности.

По словам Матыцина, второй этап снятия ограничений допускает проведение групповых спортивных занятий с количеством участников, не превышающим 20 человек. Кроме того, загрузка спортивных объектов может быть увеличена.

"Хочу обратить особое внимание руководителей регионов на актуальность возобновления тренировочных мероприятий членов сборных команд России и субъектов Российской Федерации на региональных спортивных объектах при условии соблюдения требований Роспотребнадзора", – подчеркнул глава Минспорта.

Ранее генеральный секретарь РФС Александр Алаев сообщил, что Союз нацелен как можно скорее возобновить ход РПЛ. Он отметил, что организация делает все, чтобы это случилось, а также рассказал о подготовке специального регламента, который позволит играть в условиях коронавируса.