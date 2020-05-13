Самоизоляция повысила интерес к киберспорту

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Самоизоляция повысила интерес людей к киберспорту. Люди стали чаще играть в компьютерные игры и смотреть киберспортивные соревнования, которые заменяют отмененные спортивные турниры, рассказал председатель правления Федерации компьютерного спорта России Эмин Антонян.

"Я рассчитываю, что за период самоизоляции киберспорт станет более привычен широкой общественности и будет вызывать гораздо меньше удивления или непонимания. В том числе за счет виртуальных соревнований по реальным видам спорта – гоночным симуляторам и киберфутболу", – цитирует Антоняна "Газета.ру".

По его словам, киберспортивные площадки привлекают все больше внимания со стороны крупных инвесторов. После пандемии эта сфера станет еще более привлекательным направлением для инвестиций.

Всемирная организация здравоохранения рекомендовала в период пандемии коронавируса контролировать время, которое дети и подростки тратят на компьютерные игры.

Специалист ВОЗ в области употребления психоактивных веществ и аддиктивного поведения Владимир Позняк напомнил, что игровое расстройство включили в международную классификацию болезней 2021 года.