В детских технопарках Москвы открылся набор на новые онлайн-курсы

08:34
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В столице начался набор на бесплатные онлайн-занятия. Получить знания можно в детских технопарках "Калибр", "На Зорге", "Наукоград" и других, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Известно, что в "Калибре" для юных слушателей откроется направление "3D-моделированию и компьютерная анимация". Кроме того, будут проводиться занятия по следующим темам: "Промышленный дизайн и креативное мышление", "Предпринимательская деятельность" и "UX/UI-дизайн интерфейсов".
В детском технопарке "На Зорге" ведется набор на курсы по дизайну одежды, трехмерной графике, архитектуре и дизайну, искусству экспериментов. Еще набирают слушателей в архитектурную проектную группу.
При помощи удаленного формата также можно записаться на курсы по разработке 3D-игр, веб-разработке, администрированию. Они доступны в детском технопарке "Наукоград".
"Благодаря виртуальной экскурсии школьники смогут в любое время посетить учебные аудитории детского технопарка и уникальный музей техники", – подчеркнула директор детского технопарка "Наукоград" Светлана Забелина.
Помимо того, удаленный формат учебы практикуют в детском технопарке "Траектория взлета", а также в детском технопарке центра развития инжиниринга Московского политеха.
В марте стало известно, что онлайн-курс детского технопарка "Инжинириум" стал одним из лучших в России.
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