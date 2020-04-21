В детских технопарках Москвы открылся набор на новые онлайн-курсы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В столице начался набор на бесплатные онлайн-занятия. Получить знания можно в детских технопарках "Калибр", "На Зорге", "Наукоград" и других, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Известно, что в "Калибре" для юных слушателей откроется направление "3D-моделированию и компьютерная анимация". Кроме того, будут проводиться занятия по следующим темам: "Промышленный дизайн и креативное мышление", "Предпринимательская деятельность" и "UX/UI-дизайн интерфейсов".

В детском технопарке "На Зорге" ведется набор на курсы по дизайну одежды, трехмерной графике, архитектуре и дизайну, искусству экспериментов. Еще набирают слушателей в архитектурную проектную группу.

При помощи удаленного формата также можно записаться на курсы по разработке 3D-игр, веб-разработке, администрированию. Они доступны в детском технопарке "Наукоград".

"Благодаря виртуальной экскурсии школьники смогут в любое время посетить учебные аудитории детского технопарка и уникальный музей техники", – подчеркнула директор детского технопарка "Наукоград" Светлана Забелина.

Помимо того, удаленный формат учебы практикуют в детском технопарке "Траектория взлета", а также в детском технопарке центра развития инжиниринга Московского политеха.

В марте стало известно, что онлайн-курс детского технопарка "Инжинириум" стал одним из лучших в России.