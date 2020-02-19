Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Город

19 февраля, 18:52

Семейные мастер-классы проведут в детских технопарках Москвы

образование город

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Семейные мастер-классы начнут проводить с 22 февраля в столичных детских технопарках, сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на руководителя департамента предпринимательства и инновационного развития Алексея Фурсина.

Мероприятия будут проводить в дневное время по субботам и воскресеньям. К участию в них приглашаются все желающие старше семи лет в сопровождении взрослых.

Фурсин отметил, что создание семейных мастер-классов является логичным шагом в развитии детских технопарков.

"Теперь для всех желающих детские технопарки предлагают 40 семейных мастер-классов в таких областях, как робототехника, цифровая графика, БПЛА, виртуальная и дополненная реальность, IT, дизайн, хендмейд, видеопроизводство, химия, космос, самолето- и ракетостроение", – сказал Фурсин.

Ранее в Москве в рамках акции "День без турникетов" провели экскурсии, посвященные сфере информационных технологий. Посетителям рассказали о различных наработках и инновациях в данной области.

Также 7 февраля в столице открыли детский технопарк "Менделеев Центр". В рамках функционирования учреждения работают лаборатории, в которых дети могут изобретать новые формулы.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика