Семейные мастер-классы проведут в детских технопарках Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Семейные мастер-классы начнут проводить с 22 февраля в столичных детских технопарках, сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на руководителя департамента предпринимательства и инновационного развития Алексея Фурсина.

Мероприятия будут проводить в дневное время по субботам и воскресеньям. К участию в них приглашаются все желающие старше семи лет в сопровождении взрослых.

Фурсин отметил, что создание семейных мастер-классов является логичным шагом в развитии детских технопарков.

"Теперь для всех желающих детские технопарки предлагают 40 семейных мастер-классов в таких областях, как робототехника, цифровая графика, БПЛА, виртуальная и дополненная реальность, IT, дизайн, хендмейд, видеопроизводство, химия, космос, самолето- и ракетостроение", – сказал Фурсин.

Ранее в Москве в рамках акции "День без турникетов" провели экскурсии, посвященные сфере информационных технологий. Посетителям рассказали о различных наработках и инновациях в данной области.

Также 7 февраля в столице открыли детский технопарк "Менделеев Центр". В рамках функционирования учреждения работают лаборатории, в которых дети могут изобретать новые формулы.