Три новых детских технопарка заработают в столице в 2020 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Три новых детских технопарка начнут свою работу в Москве в 2020 году, сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на руководителя департамента предпринимательства и инновационного развития города Алексея Фурсина.

"На сегодняшний день в столице функционирует уже 17 детских технопарков. В этом году откроется еще три, причем первый будет открыт в течение ближайшего месяца. Детские технопарки – это специальные учебно-экспериментальные зоны, где сосредоточены современные технологии, лучшие наставники и передовые форматы профориентации детей", – отметил Фурсин.

На данный момент в технопарках функционирует 87 лабораторий. В них также действует 41 направление обучения, в числе которых робототехника, информационные и биотехнологии, промышленный дизайн. Фурсин подчеркнул, что количество таких направлений постоянно увеличивается.

На сегодняшний день детские технопарки получают поддержку от 80 индустриальных корпораций и 36 образовательных учреждений.

Уточняется, что благодаря участию в проекте высших учебных заведений учащиеся не только получают актуальные знания, но и дополнительные баллы к ЕГЭ при условии поступления в вузы Москвы. Так, в 2019 году дополнительные баллы получили 270 учеников технопарков.

Также Фурсин рассказал, что в Москве планируется запустить единую сеть для школьников и их родителей, с помощью которой можно будет легко узнать о всех существующих на данный момент образовательных программах в столице.

"Наша задача на 2020 год в сфере дополнительного образования и инженерных цифровых компетенций будущих профессий – создать единую инфраструктуру, которая будет доступной с точки зрения получения всей необходимой информации и услуг любым жителем города – как взрослым, так и ребенком", – отметил он.

На сегодня в Москве действует ряд образовательных проектов. Одним из них является "День без турникетов". В рамках этой акции можно бесплатно посещать инновационные производства, знакомиться с внутренними бизнес-процессами.

Ранее стало известно, что в Центре международной торговли открыли выставку образовательных программ. Она рассчитана на старшеклассников, которые еще не определились с выбором вуза.