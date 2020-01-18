Более 300 столичных школьников посетили "Транспортные субботы" в павильоне МЦД

11:02
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Более 300 московских школьников посетили лекции в рамках проекта "Транспортные субботы" в демонстрационном павильоне МЦД у Киевского вокзала в сентябре–декабре 2019 года. Об этом сообщает пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.
Там прошло девять обучающих лекций для детей от 7 до 18 лет. Они смогли узнать о правилах безопасности дорожного движения, транспортных проектах МЦК и МЦД, познакомиться с работой "Дорожного патруля", историей и архитектурой метро. У школьников также была возможность пообщаться с машинистом подземки.
"Транспортные субботы" будут проходить в павильоне МЦД до конца мая 2020 года. На одном из мероприятий в рамках "Суббот московского школьника" участников научат английским фразам о транспорте, расскажут о профессиях столичного метрополитена и проведут тест на профориентацию.
Городской образовательный проект "Субботы московского школьника" стартовал осенью 2013 года. За это время состоялось около 26 тысяч мастер-классов, лекций, экскурсий, тренировок, деловых игр, квестов, встреч с интересными людьми. Их посетило более миллиона учащихся.
В этом году в проекте запустят 22-е направление – "Медицинские субботы". Первое занятие запланировано на 18 января, оно будет посвящено современной оториноларингологии. Специалисты подготовили три образовательные площадки, где есть медицинские классы: школы № 627, № 1259 и школа имени Маяковского.
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