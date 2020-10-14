Испанские журналисты "поиздевались" над фамилиями украинских игроков

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Испанское издание Marca с ошибками написало фамилии игроков сборной Украины перед матчем Лиги наций против команды Испании, сообщает "Газета.ру".

В частности, испанцы назвали Цыганкова "Цыников", Шапаренко – "Шарапенко", Коваленко – "Кобаленко", а Караваева – "Караве". Кроме того, на скамейку запасных издание отправило Михайличенко и Макаренко, назвав их "Микайличенхо" и "Мараменко".

Встреча сборных Украины и Испании прошла на стадионе "Олимпийский" в Киеве. Завершилась она со счетом 1:0 в пользу хозяев поля.

Единственный гол в матче забил полузащитник Виктор Цыганков. Украинский футболист отличился на 76-й минуте.

В параллельном матче 4 группы Лиги А Германия встречалась со Швейцарией. Игра завершилась вничью со счетом 3:3.

В турнирной таблице на первом месте осталась сборная Испании – 7 очков. На втором месте закрепилась Германия с 6 очками. Сборная Украины расположилась на третьей строчке с 6 очками.