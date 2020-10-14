Футболисты сборной Украины сенсационно обыграли Испанию в Лиге наций

Фото: AP/TASS/Francois Mori
Сборная Украины по футболу одержала победу над командой Испании в матче четвертого тура Лиги наций.
Игра прошла в Киеве на стадионе НСК "Олимпийский". Встреча завершилась со счетом 1:0.
Единственный гол в матче забил полузащитник Виктор Цыганков. Украинский футболист отличился на 76-й минуте.
В параллельном матче 4 группы Лиги А Германия встречалась со Швейцарией. Игра завершилась вничью со счетом 3:3.
В турнирной таблице на первом месте осталась сборная Испании – 7 очков. На втором месте закрепилась Германия с 6 очками. Сборная Украины расположилась на третьей строчке с 6 очками.
Замыкают турнирную таблицу швейцарцы. В их активе – 2 набранных очка.
В следующем туре сборная Украины сыграет с Германией. Встреча запланирована на 14 ноября. В этот же день Испания встретится с командой Швейцарии.
Ранее сборная России по футболу сыграла вничью с Турцией в матче Лиги наций. Встреча на стадионе "Динамо" в Москве завершилась со счетом 1:1.
Сборная России по футболу сыграла вничью с командой Турции в Лиге наций
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