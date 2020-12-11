Объявлены имена претендентов на приз The Best от FIFA

Фото: twitter.com/FIFAcom

Объявлены имена претендентов на приз The Best от Международной федерации футбола (FIFA). Об этом сообщает "Газета.ру".

Список спортсменов опубликовали в Twitter-аккаунте организации.

На награду претендуют спортсмены Лионель Месси ("Барселона", сборная Аргентины), Криштиану Роналду ("Ювентус", сборная Португалии), а также Роберт Левандовский ("Бавария", сборная Польши).

The Best FIFA Football Awards считается футбольной наградой, которую каждый год вручает руководящий орган Международной федерации футбола. Ее присуждают по итогам прошедшего сезона. Учитываются заслуги футболистов с июля по июль.

Ранее стало известно, что "Ювентус" может продать Роналду летом 2021 года. Он перешел в итальянскую команду из мадридского "Реала" в 2018 году.