Роналду раскритиковал ПЦР-тесты на COVID-19

Фото: AP Photo/Antonio Calanni

Игрок туринского футбольного клуба "Ювентус" Криштиану Роналду назвал полной ерундой ПЦР-тест на коронавирусную инфекцию. Об этом форвард сообщил на странице в Instagram.

"Чувствую себя хорошо и здоровым. "Ювентус", вперед! ПЦР – это полная ерунда", – написал футболист на странице в социальной сети.

До этого спортсмен вновь сдал положительный тест на COVID-19. Сообщалось, что 35-летний футболист пропустил два матча чемпионата Италии.

Ранее итальянский министр спорта Винченцо Спадафора обвинил Роналду в нарушении карантина. Он сказал, что решение футболиста покинуть расположение клуба "Ювентус" и несоблюдение предписанных ему мер из-за COVID-19 вместе с одноклубниками противоречат правилам.