Роналду вновь сдал положительный тест на COVID-19 – СМИ

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Футболист итальянского футбольного клуба "Ювентус" Криштиану Роналду вновь сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию COVID-19. Об этом пишет La Gazzetta dello Sport.

По данным газеты, футболист не примет участие в матче Лиги чемпионов против "Барселоны". Игра должна состояться 28 октября в 23:00 по московскому времени.

О заражении Роналду коронавирусом стало известно 13 октября. Сообщалось, что у форварда не зафиксировано никаких симптомов и его самочувствие остается нормальным.

Первую волну коронавируса Роналду провел в самоизоляции на Мадейре.

Ранее президент FIFA Джанни Инфантино заразился коронавирусом. Его тест на COVID-19 показал положительный результат.