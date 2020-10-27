Президент FIFA Джанни Инфантино заразился коронавирусом

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Президент Международной федерации футбола (FIFA) Джанни Инфантино заразился коронавирусом, сообщили в пресс-службе организации.
Его тест на COVID-19 показал положительный результат. В настоящее время Инфантино находится на самоизоляции.
На прошлой неделе в федерации футбола Португалии сообщили о выявленной коронавирусной инфекции у футболиста Криштиану Роналду.
Сообщалось, что в момент получения анализов спортсмен находился в расположении национальной сборной Португалии, однако позднее вернулся в Турин для соблюдения самоизоляции.
Согласно регламенту UEFA, из-за коронавируса футболист не сможет выступить в матче группового этапа Лиги чемпионов "Ювентус" – "Барселона".