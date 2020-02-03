Роналду вышел на третье место в истории по числу голов

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Португальский форвард итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду вышел на третье место в истории футбола по числу голов.

34-летний португалец сделал дубль в матче против "Фиорентины" (3:0) в чемпионата Италии. Это позволило ему обойти немца Герда Мюллера по числу голов.

Роналду забил 722-й гол. Лидирует в списке бразилец Пеле (767), вторым идет его соотечественник Ромарио (734), передает портал "Мир 24".

Аргентинский форвард испанской "Барселоны" Лионель Месси, которому сейчас 32 года, идет шестым (705). Пятый – венгерский нападающий Ференц Пушкаш (706).

Ранее Роналду стал автором 55 хет-трика в карьере. Тогда сборная Португалии одержала крупную победу над командой Литвы (6:0) в отборе Евро-2020.