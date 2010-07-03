Криштиану Роналду стал автором 55-го хет-трика в карьере

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Сборная Португалии одержала крупную победу над командой Литвы со счетом 6:0 в домашнем матче отборочного турнира футбольного чемпионата Европы 2020 года. Отмечается, что три мяча забил нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду. Для футболиста этот хет-трик стал 55-м в карьере. Об этом сообщает РИА Новости.

Известно, что всего в активе Роналду 98 голов в составе национальной команды, по количеству мячей за сборную он уступает только Али Даеи, который в составе команды Ирана отличился 109 раз.

В другом матче группы B сборная Сербии сумела победить команду Люксембурга со счетом 3:2.

В турнирной таблице группы лидирует сборная Украины, португальцы идут вторыми, сербы - третьими. На четвертом месте расположилась команда Люксембурга. На последнем - сборная Литвы, в ее активе всего одно набранное очко.

Ранее стало известно о планах соорудить фан-зону для просмотра матчей Евро-2020 в Москве. На данный момент вопрос о месте размещения решается.