Фан-зону для просмотра матчей Евро-2020 хотят открыть в Москве

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В столице решается вопрос о том, где разместить фан-зону для просмотра матчей чемпионата Европы по футболу в 2020 году, сообщает Агентство "Москва".

Генеральный директор организационного комитета российской части турнира Алексей Сорокин подтвердил, что от Москвы поступила инициатива организовать фан-зону для болельщиков.

"На сегодняшний день мы исходим из того, что желание по-прежнему имеется. Конкретно, где это, они должны объявить", – подчеркнул он.

Ранее оргкомитет чемпионата Европы по футболу 2020 года в Санкт-Петербурге одобрил порядок организации дополнительных фан-зон в российских городах, не принимающих турнир.

Предложения об организации таких зон в дни матчей турнира были направлены во все регионы России, и уже около 40 из них подтвердили намерение принять участие в проекте. Сорокин подчеркнул, что фан-зоны стали одним из самых успешных проектов прошлогоднего чемпионата мира по футболу.

Чемпионат Европы пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 европейских городах. Матчи примут Санкт-Петербург, Лондон, Мюнхен, Баку, Рим, Бухарест, Дублин, Копенгаген, Бильбао, Глазго, Будапешт и Амстердам.

Российские футболисты досрочно вышли в Евро-2020. 13 октября сборная России разгромила киприотов на их домашнем стадионе со счетом 5:0. Национальная команда РФ проиграла в марте сборной Бельгии, а затем спортсмены выдали серию из семи побед с общим счетом 26:1. С таким огромным запасом сборная России еще никогда не выходила в финальную стадию чемпионата Европы.

Сборной России осталось провести два матча в ноябре. Один против лидеров нашей подгруппы команды Бельгии, второй – против не самой сильной сборной Сан-Марино. Но независимо от результата, Россия уже едет на Евро-2020.