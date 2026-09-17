Средства ПВО за ночь сбили 641 украинский беспилотник над Россией

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Системы противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали 641 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над российскими регионами. Об этом сообщило Минобороны РФ.

По данным ведомства, дроны были ликвидированы над Астраханской, Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Калужской, Костромской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Ярославской областями, Краснодарским краем, Московским регионом, Крымом и над акваториями Азовского, Каспийского и Черного морей.

Ранее дрон атаковал поселок Случевск Погарского района в Брянской области. В результате погибла женщина, еще один мужчина пострадал.

Врио губернатора региона Егор Ковальчук выразил соболезнования родным и близким погибшей и пообещал оказать семье всю необходимую помощь.

