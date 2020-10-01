УЕФА разрешил заполнять трибуны на 30% на матчах сборных и еврокубков

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Исполком Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) разрешил заполнять трибуны на матчах национальных команд и еврокубков на 30%. Однако это не должно противоречить законодательству страны, где проходит игра, сообщается на сайте организации.

В заявлении отмечается, что зрители смогут посетить игры национальных сборных уже на следующей неделе. При этом болельщики гостевой команды не смогут присутствовать на матчах до дальнейшего уведомления.

Ранее в ходе жеребьевки московский "Локомотив" узнал соперников по группе в Лиге чемпионов. Железнодорожники встретятся с мюнхенской "Баварией", мадридским "Атлетико" и австрийском "Зальцбургом".

"Краснодар" на групповом этапе встретится с "Севильей", лондонским "Челси" и "Ренном". "Зенит" сыграет с дортмундской "Боруссией", римским "Лацио" и "Брюгге".