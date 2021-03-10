"Ювентус" вылетел из розыгрыша Лиги чемпионов

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Туринский "Ювентус" обыграл португальский "Порту" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча в Турине завершилась в дополнительное время со счетом 3:2. Однако по сумме двух матчей в четвертьфинал пробились гости.
"Порту" прошел дальше за счет большего числа голов, забитых на чужом поле. В первой игре португальский клуб победил – 2:1. У "Ювентуса" дубль оформил Федерико Кьеза (49 и 63 минуты), еще один гол забил Адриен Рабьо (117).
У "Порту" дублем отметился Сержиу Оливейра (19 и 115). При этом гости играли с 54 минуты в меньшинстве после удаления Мехди Тареми. В параллельной встрече дортмундская "Боруссия" победила испанскую "Севилью" (2:2).
Первая игра завершилась со счетом 3:2 в пользу немцев. Таким образом, в 1/4 финала выступит "Боруссия". В ответной встрече по дублю оформили Юссеф Эн-Несери (68, 96) и Эрвин Холланд (35, 54).
Нападающий сборной Португалии и "Ювентуса" Криштиану Роналду ранее установил историческое достижение, забив не менее 20 мячей за сезон в матчах ведущих лиг Европы за последние 12 сезонов.
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