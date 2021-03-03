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Нападающий сборной Португалии и туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду установил историческое достижение в европейском футболе. Об этом пишет РИА Новости.

Во вторник, 2 марта, "Ювентус" победил "Специю" со счетом 3:0 в матче чемпионата Италии. Один из голов забил Роналду.

Забитый мяч стал для португальца 767-м за всю карьеру. Таким образом, 36-летний игрок стал первым футболистом в истории, забившим не менее 20 мячей за сезон в матчах ведущих лиг Европы за последние 12 сезонов.

Ранее Роналду стал лучшим бомбардиром в истории футбола. Португалец побил рекорд экс-нападающего сборных Австрии и Чехословакии Йозефа Бицана.