Криштиану Роналду признан лучшим футболистом века

Фото: AP/Fabio Ferrari/LaPresse
Футболист сборной Португалии и итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду признан лучшим игроком столетия. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".
Футболисту вручили награду Globe Soccer Awards.
35-летний Криштиану Роналду за карьеру становился чемпионом Англии, Испании и Италии, пять раз победил в Лиге чемпионов. Кроме того, футболист выиграл чемпионат Европы в составе сборной Португалии и пять раз становился обладателем "Золотого мяча".
На протяжении карьеры Роналду выступал за "Спортинг", "Манчестер Юнайтед", "Реал Мадрид" и "Ювентус". Ранее сообщалось, что летом 2021 года нападающий может покинуть свою нынешнюю команду.
Победителями в других номинациях премии стали тренер команды "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола (как лучший тренер XXI века) и нападающий мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовски – его назвали лучшим игроком 2020 года.
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