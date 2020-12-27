Футболист "Баварии" Левандовский стал обладателем премии Globe Soccer Awards

27 декабря, 19:40
Фото: ТАСС/Attila Kisbenedek/POOL/ЕРА
Нападающий "Баварии" Роберт Левандовский получил премию Globe Soccer Awards как лучший футболист 2020 года, сообщили на странице мероприятия в Twitter.
В списке претендентов на награду также были игрок "Ювентуса" Криштиану Роналду и форвард "Барселоны" Лионель Месси.
Лучшим тренером года стал наставник "Баварии" Ханс-Дитер Флик. В борьбе за премию он опередил тренера "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини и менеджера "Ливерпуля" Юргена Клоппа.
"Бавария" также была признан клубом года. В этом году мюнхенский клуб завоевал пять трофеев, включая Лигу чемпионов и чемпионат Германии. Левандовский принял участие в 47 матчах в 2020 году и отличился 55 раз. В Германии он стал лучшим бомбардиром национального чемпионата с 34 голами в активе.
Ранее польский нападающий был признан лучшим игроком 2020 года по версии FIFA. В ней он также обогнал Роналду и Месси, которые претендовали на это звание.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: