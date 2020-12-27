Футболист "Баварии" Левандовский стал обладателем премии Globe Soccer Awards

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Нападающий "Баварии" Роберт Левандовский получил премию Globe Soccer Awards как лучший футболист 2020 года, сообщили на странице мероприятия в Twitter.

В списке претендентов на награду также были игрок "Ювентуса" Криштиану Роналду и форвард "Барселоны" Лионель Месси.

Лучшим тренером года стал наставник "Баварии" Ханс-Дитер Флик. В борьбе за премию он опередил тренера "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини и менеджера "Ливерпуля" Юргена Клоппа.

"Бавария" также была признан клубом года. В этом году мюнхенский клуб завоевал пять трофеев, включая Лигу чемпионов и чемпионат Германии. Левандовский принял участие в 47 матчах в 2020 году и отличился 55 раз. В Германии он стал лучшим бомбардиром национального чемпионата с 34 голами в активе.

Ранее польский нападающий был признан лучшим игроком 2020 года по версии FIFA. В ней он также обогнал Роналду и Месси, которые претендовали на это звание.