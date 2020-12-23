Черданцев оценил лидерство Месси по количеству голов за один клуб

Фото: AP/Joan Monfort
Спортивный комментатор Георгий Черданцев в интервью Москве 24 прокомментировал выход в лидеры игрока "Барселоны" Лионеля Месси по количеству голов за один клуб. По его словам, аргентинцу во многом повезло с командой.
Ранее форвард каталонской "Барселоны" стал лучшим бомбардиром в истории футбола по голам за одну команду. В матче против "Вальядолида" Месси забил свой 644-й мяч за клуб. Таким образом, он обошел легендарного футболиста Пеле, имевшего в своем активе 643 гола за бразильский клуб "Сантос".
"Цифры сравнивать бессмысленно, потому что разные эпохи, разные времена, разные чемпионаты. "Барселона" в какой-то момент на протяжении нескольких сезонов была действительно сильнейшей командой Европы с удивительным подбором игроков, с прекрасно работающим игровым механизмом, в котором проявлять себя было легче, чем если бы Месси играл, например, в итальянском "Интере", – пояснил комментатор.
По мнению Черданцева, смена команды для любого спортсмена является непростым испытанием: это стресс, привыкание и адаптация. Поэтому в "Барселоне" Месси было легче забивать, так как все вокруг было привычным, отметил он.
"Обошел Пеле, но за это пирожки же не дают. Футбол – это командный вид спорта, а тут чисто статистические штучки, которые кому-то интересны, но они не делают этого игрока в истории футбола каким-то более выдающимся, чем того, который забил меньше, но провел не менее яркую карьеру", – подчеркнул эксперт.
Международная федерация футбола (FIFA) определила лучшего игрока 2020 года – им стал форвард сборной Польши и мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовский. В текущем сезоне 32-летний игрок выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Германии, а также Лигу чемпионов УЕФА. За этот год форвард забил 55 голов и отдал десять результативных передач.
А французское издание France Football признало вратаря "Динамо" и сборной СССР по футболу Льва Яшина лучшим вратарем в истории. Голкипер был олимпийским чемпионом 1956 года и чемпионом Европы в составе сборной СССР в 1960 году. Кроме того, советский игрок стал единственным вратарем, которому вручали награду "Золотой мяч".
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