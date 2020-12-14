Журнал France Football признал Льва Яшина лучшим вратарем в истории

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Французское издание France Football признало вратаря "Динамо" и сборной СССР по футболу Льва Яшина лучшим вратарем в истории. Об этом сообщается на странице журнала в Twitter.

Яшин был олимпийским чемпионом 1956 года и чемпионом Европы в составе сборной СССР в 1960 году. Кроме того, советский игрок стал первым вратарем, которому вручили учрежденную France Football награду "Золотой мяч". Церемония состоялась в 1963 году.

В конце октября 2020 года стало известно, что в Москве планируют обновить памятник Льву Яшину на Аллее спортивной славы стадиона "Лужники". Работы будут проведены в срок до 2022 года.

