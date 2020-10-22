Памятник Льву Яшину у "Лужников" приведут в порядок

Фото: ТАСС/Александр Бундин

До 2022 года в столице планируют обновить памятник вратарю Льву Яшину на Аллее спортивной славы стадиона "Лужники". Об этом сообщает Агентство "Москва".

"В планах Мосгорнаследия привести памятник в порядок до 2022 года. Специалисты в ближайшее время оценят состояние скульптуры, определят объем необходимых работ и разработают методику их проведения", – заявил глава ведомства Алексей Емельянов.

Автор памятника – скульптор Александр Рукавишников. Его работа была установлена на Аллее спортивной славы в 1997 году.

Помимо памятника Льву Яшину у "Лужников", монументы в его память установлены у стадиона "Динамо" и на "Аллее Российской славы" у главного входа в здание Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодежи и туризма.

На портале "Узнай Москву" появился новый тематический квест в честь дня рождения лучшего вратаря XX века по версии FIFA Льва Яшина. Он состоит из 10 вопросов.

