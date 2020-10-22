Квест памяти Льва Яшина появился на портале "Узнай Москву"

Фото: пресс-служба олимпийского комплекса "Лужники"
На портале "Узнай Москву" появился новый тематический квест в честь дня рождения лучшего вратаря XX века по версии FIFA Льва Яшина, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Как уточняется, участникам предстоит ответить на 10 вопросов по биографии легендарного футболиста и познакомиться с любопытными фактами его жизни. Результатами прохождения квеста можно поделиться на своих страницах в социальных сетях.
Как рассказал куратор IT-проектов в сфере культуры и бизнеса департамента информационных технологий Москвы Сергей Шакрыл, новый квест – это не только дань памяти великому спортсмену и тренеру, но и возможность проверить свои знания всем любителям футбола.
"Лев Яшин родился в Москве и всю спортивную карьеру выступал за один футбольный клуб. Он был новатором, который перевернул представления о роли вратаря в команде и ввел новую технику игры в штрафной площадке", – рассказал Шакрыл.
Первый вопрос квеста посвящен началу профессиональной карьеры Яшина. Пользователям нужно будет ответить, между какими видами спорта ему пришлось выбирать и почему он стал футболистом.
Информационный портал "Узнай Москву" является совместным проектом московских департаментов информационных технологий, культуры, культурного наследия, образования и науки.
Ранее на портале "Узнай Москву" опубликовали новый онлайн-квест. Он включает в себя 10 вопросов, а в комментариях к некоторым ответам приведены документальные свидетельства – воспоминания самих мастеров и искусствоведов.
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