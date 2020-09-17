На портале "Узнай Москву" опубликовали новый онлайн-квест

Фото: О. Рабин. Оптимистический пейзаж. 1959 год
Новая онлайн-викторина "Бульдозер-квест", посвященная истории неофициального искусства в СССР, появилась на портале "Узнай Москву". Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.
Квест включает в себя 10 вопросов, а в комментариях к некоторым ответам приведены документальные свидетельства – воспоминания самих мастеров и искусствоведов.
"Отвечая на вопросы онлайн-викторины, пользователи узнают о том, как обычный спальный район Беляево стал средоточием культурной жизни и колыбелью московского концептуализма, познакомятся с основными представителями и важными событиями, оказавшими значительное влияние на развитие в СССР неофициального искусства", – заявил куратор ИТ-проектов в сфере культуры и бизнеса департамента информационных технологий Москвы Сергей Шакрыл.
Движение художников-нонконформистов родилось на фоне того, что официально в 1960-х годах советская власть поощряла только соцреализм. Мастера других направлений имели мало возможностей для выставок.
С 1969 года было принято решение о том, что каждую экспозицию необходимо было одобрять у московского отделения Союза художников СССР. Спустя 5 лет, в 1974-м, изобразительное искусство в стране формально разделилось на официальное и подпольное.
Накануне стало известно, что на портале "Узнай Москву" представят онлайн-маршрут по столичным местам, связанным с жизнью и творчеством художника Леонида Владимирского. Идея приурочена к 100-летию со дня рождения мастера.
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