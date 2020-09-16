Парки Москвы подготовили новую программу познавательных прогулок

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Восемь зон отдыха в Москве разработали досуговую программу бесплатных и платных познавательных прогулок на осень. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.
"Осенняя экскурсионная программа рассчитана как на любителей истории, так и на тех, кто предпочитает наблюдать за природой. Во время познавательных прогулок гости узнают легенды и интересные факты о парках, посетят музеи и старинные дворцы, а также познакомятся с флорой и фауной зеленых уголков Москвы", – рассказали в пресс-службе Мосгорпарка.
К программе присоединились Измайловский и Лианозовский парки, усадьба Воронцово, ландшафтный парк "Митино", парк "Сокольники", Парк Горького, а также музеи-усадьбы "Кусково" и "Люблино".
В Измайловском парке на прогулке расскажут о царской усадьбе и местном зверинце. Экскурсии состоятся 18, 19, 25, 26 сентября, начало в 15:00. Найти группу можно будет у памятника Владимиру Ленину в центральной части парка.
В "Сокольниках" программа включает в себя рассказ о прошлом парка, когда он был зеленой территорией на окраине города. Гостей ждут 18 сентября в 18:00 и 26 сентября в 12:00. Место сбора – здание дирекции слева от главного входа.
Ознакомиться с планами экскурсий и мероприятий можно на официальных страницах всех перечисленных парков в социальных сетях.
Ранее в музее-заповеднике "Царицыно" анонсировали фестиваль исторических садов. Он пройдет в период с 18 по 27 сентября.
"Это наш город": в "Царицыне" пройдет фестиваль исторических садов
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