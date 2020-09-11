Фестиваль исторических садов пройдет в "Царицыне"

Фото: пресс-служба музея-заповедника "Царицыно"
Фестиваль исторических садов пройдет в музее-заповеднике "Царицыно" с 18 по 27 сентября. Посетители увидят шесть миниатюрных садов, которые отражают разные стили садово-паркового искусства и исторические эпохи. Также для москвичей и гостей города подготовили онлайн мастер-классы и лекции, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
В материале говорится, что выставку ландшафтных композиций можно будет увидеть на территории воздушных садов, рядом с царицынскими оранжереями и станцией метро "Орехово".
Как рассказали в пресс-службе музея-заповедника, все желающие смогут бесплатно посетить миниатюрные сады, площадь каждого из которых составляет 100 квадратных метров.
"Ландшафтные композиции, помимо нашего музея-заповедника, представят еще пять участников. Это храм во имя иконы Божией Матери "Живоносный Источник", который находится на территории царицынского парка, три столичных зоны отдыха – "Сокольники", Парк Горького и сад "Эрмитаж", а также музей-усадьба "Ясная Поляна", – приводится в материале сообщение пресс-службы.
Уточняется, что для гостей организуют сеансы каждые полчаса с 10:00 до 18:00. Предварительная регистрация не требуется.
В онлайн-программе, которая пройдет в эфире YouTube-канала #включицарицыно, будет виртуальная экскурсия по экспозиции, лекции, мастер-классы по садоводству и флористике, встречи с биологами, ботаниками и другими специалистами.
Ранее стало известно, что на портале "Узнай Москву" появился экскурсионный маршрут по музею-заповеднику "Царицыно". По нему гости парка смогут изучить историю сооружений, построенных со времен Екатерины II. В приложении посетители могут отслеживать свои перемещения на карте и отмечать посещенные объекты.
Стартовой точкой на маршруте стал Фигурный мост, который соединяет два высоких земляных холма и оформляет парадный въезд в усадьбу. Затем идут Первый и Второй Кавалерские корпуса для придворных.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: