Фестиваль исторических садов пройдет в "Царицыне"

Фото: пресс-служба музея-заповедника "Царицыно"

Фестиваль исторических садов пройдет в музее-заповеднике "Царицыно" с 18 по 27 сентября. Посетители увидят шесть миниатюрных садов, которые отражают разные стили садово-паркового искусства и исторические эпохи. Также для москвичей и гостей города подготовили онлайн мастер-классы и лекции, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

В материале говорится, что выставку ландшафтных композиций можно будет увидеть на территории воздушных садов, рядом с царицынскими оранжереями и станцией метро "Орехово".

Как рассказали в пресс-службе музея-заповедника, все желающие смогут бесплатно посетить миниатюрные сады, площадь каждого из которых составляет 100 квадратных метров.

"Ландшафтные композиции, помимо нашего музея-заповедника, представят еще пять участников. Это храм во имя иконы Божией Матери "Живоносный Источник", который находится на территории царицынского парка, три столичных зоны отдыха – "Сокольники", Парк Горького и сад "Эрмитаж", а также музей-усадьба "Ясная Поляна", – приводится в материале сообщение пресс-службы.



Уточняется, что для гостей организуют сеансы каждые полчаса с 10:00 до 18:00. Предварительная регистрация не требуется.

В онлайн-программе, которая пройдет в эфире YouTube-канала #включицарицыно, будет виртуальная экскурсия по экспозиции, лекции, мастер-классы по садоводству и флористике, встречи с биологами, ботаниками и другими специалистами.

Ранее стало известно, что на портале "Узнай Москву" появился экскурсионный маршрут по музею-заповеднику "Царицыно". По нему гости парка смогут изучить историю сооружений, построенных со времен Екатерины II. В приложении посетители могут отслеживать свои перемещения на карте и отмечать посещенные объекты.

Стартовой точкой на маршруте стал Фигурный мост, который соединяет два высоких земляных холма и оформляет парадный въезд в усадьбу. Затем идут Первый и Второй Кавалерские корпуса для придворных.

